За час карантину кількість реєстрацій нових ФОП скоротилася втричі

Реєстрація нових ФОП зменшилася майже в три рази, повідомляє «Опендатабот».

Вже четвертий тиждень український бізнес на карантині. Він втрачає прибутки та закривається, а тисячі українців лишаються без роботи.

Якщо до карантину щотижня реєструвалося більше 5 тисяч нових підприємців, то зараз їх кількість становить близько 1,8 тисяч.

Наприклад, упродовж тижня з 9 по 15 березня в Україні зареєструвалося 5167 нових ФОП, з 16 по 22 березня кількість реєстрацій впала до 2769, з 23 по 29 березня ФОП зареєструвалися всього 1629 осіб, на третій тиждень карантину, з 30 березня по 5 квітня кількість реєстрацій нових ФОП дещо зросла, але все одно є втричі нижчою, ніж за тиждень до карантину.

За останні п’ять тижнів загальна кількість компаній, які мали активні вакансії впала на 25%, а кількість нових вакансій скоротилася майже вдвічі.

В сфері ІТ ситуація дещо краща, проте загальний тренд зберігається: кількість вакансій зменшилася в півтора рази в порівнянні з початком року.