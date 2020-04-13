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A3Tech Україна почала виробництво дезінфікуючих рамок для лікарень

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Фірма готова вийти на обсяги випуску сто рамок на тиждень і більше

Компанiя A3Tech Україна виготовила більше тридцяти дезінфікуючих рамок для лікарень Тернополя, Київщини, Чернігова, Одещини та Закарпаття, йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Наразі фірма заявляє про готовність виготовляти сто і більше рамок на тиждень. Вартість однієї рамки – 15 тисяч гривень.

«Проходячи через таку рамку лікар дезінфікує одяг через розпилювання дезінфекційної суміші. Сам принцип дії усім і давно відомий. Це ті самі форсунки (пристрої з одним або кількома отворами для розпилення рідини), які використовують у теплицях для підтримання клімату», — сказано у повідомленні.

Як відомо із застережень фахівців, лікарням такі рамки необхідні, тому що коронавірус осідає на поверхнях і впродовж тривалого часу може нести загрозу. Лікар, виходячи з палати, де перебувають хворі на Covid-19, може нести на своєму костюмі цей вірус, і навіть дотримуючись усіх норм безпеки,  сам може заразитися вірусом, знімаючи свій костюм, яким би непроникним для інфекції не було це вбрання. Тому виникає необхідність дезінфікувати костюм при виході із палати, ще до його зняття.

«Лікар проходить через рамку і його з усіх сторін обробляють форсунки, з’являється туман із дезінфекційної суміші. Неможливо дати стовідсоткову гарантію дезінфекції, але ризик для лікаря суттєво зменшується», – стверджує власник компанії Марат Мінц.

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