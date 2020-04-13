За вихідні: Рада з питань економрозвитку, проєкт змін до бюджету та історичний мінімум у видобутку нафти

В Україні створено Раду з питань економічного розвитку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про створення Ради з питань економічного розвитку України. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, до неї ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. А її першим завданням буде напрацювання комплексу заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні.

До складу Ради увійшли:

Ігор Петрашко — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;

Олег Устенко — радник Президента України;

Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;

Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;

Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

Також прем’єр-міністр зазначив, що Рада працюватиме не лише над першочерговими антикризовими кроками, а й над довгостроковою стратегією розвитку України.

Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до держбюджету

Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік. На фонд для боротьби з COVID-19 пропонують виділити 64,9 млрд грн. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Також у проєкті відновлено дотації аграріям у розмірі 4 млрд грн, додані 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра, 21 млн грн на Український інститут при МЗС України та 15 млн на національний парк «Софіївка».

Зміни до бюджету розглядатимуть на позачерговому пленарному засіданні, яке відбудеться 13 квітня о 14:00.

ОПЕК+ погодилася на найбільше в історії скорочення видобутку нафти — на 9,7 млн ​​барелів на добу

Світові лідери з видобутку нафти домовилися про скорочення її видобутку. Після майже тижневого марафону переговорів країни ОПЕК+ дійшли згоди про найбільше в історії скорочення видобутку нафти — на 9,7 млн ​​барелів на добу, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Це становить близько 10% світової пропозиції.

ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни пішли на такий крок для підтримки цін на нафту в умовах пандемії коронавірусу.

Учасники домовленості мають скоригувати свій видобуток протягом двох місяців, починаючи з 1 травня.

10 квітня повідомлялося, що Міністр енергетики Мексики не погодилася на такі умови і покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.Згоду країни вдалося отримати завдяки посередництву президента США Дональда Трампа. Який пообіцяв допомогти Мексиці скоротити видобуток нафти. Тепер США мають взяти на себе частину її зобов'язань – 250-300 тисяч барелів.

Загроза розпаду Євросоюзу минула

Загроза розпаду Євросоюзу, з якою він зіштовхнувся на початку пандемії коронавірусу, минула. Про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен у інтерв’ю виданню Bild.

За її словами, на початку пандемії ризик був дуже високим, адже країнам не вистачало солідарності. Кожна країна переймалася виключно своїми проблемами, проте на сьогодні воля пройти через це разом повернулася.

Найближчими днями Єврокомісія має представити рекомендації щодо виходу з надзвичайних заходів. У цих рекомендаціях не вказуватимуть жодних дат, адже країни-члени знаходяться на дуже різних стадіях пандемії, і кожна з них має вирішувати це сама.

Також Урсула фон дер Ляйен впевнена, що дві з трьох найперспективніших команд, які працюють над розробкою вакцини проти коронавірусу, базуються в Європі, і вже скоро планують розпочати клінічні випробування. Голова Єврокомісії сподівається, що вакцину розроблять уже до кінця 2020 року. Брюссель вже веде переговори з виробниками про глобальні виробничих потужностях.