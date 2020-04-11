На Комітет тиснуть, щоб зупинити прийняття "антиколомойського" закону — Железняк

На голову Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та секретаря Мар'яна Заблоцького надійшла заява у правоохоронні органи про нібито порушення, допущені ними при проведенні засідання

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook депутат ВР від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Йдеться про засідання Комітету, на котрому розглядалися поправки до законопроекту №2571-п "Про удосконалення деяких механізмів банківської діяльності". На думку Залізняка, ця заява подана "супротив прийняттю законопроекту". Хоча депутат упевнений: Комітет діяв за законом.

"Вважаю, що такі дії — це додатковий тиск на Комітет з метою зупинити прийняття законопроекту!",— додав він.

Раніше Желеняк повідомив, що коаліція і Президент не планують виносити так званий "антиколомойський" закон на позачергове засідання ВР, яке має відбутися в понеділок 13 квітня. У попередньому порядку денному сесії ВР цого питання немає.

"Кажуть, що можливо буде ще одне позачергове наступного тижня, але що ж заважає зробити все відразу?!", — задає риторичне питання Железняк.

Нагадаємо, що законопроект №2571-д Рада голосувала в першому читанні 30 березня. Майбутній закон передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування або повернення екс-власнику.

У "антиколомойський" законопроект подали рекордні більш ніж 16 тис правок.