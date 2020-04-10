Кожен місяць карантину коштуватиме українській економіці від 3 до 5% ВВП — експерт

Кожен місяць карантину веде до втрати українською економікою від 3 до 5% валового внутрішнього продукту. Про це під час відеоконференції заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, передає УНІАН.

«За нашими оцінками, обмеження, навіть у нинішньому форматі, можуть коштувати економіці від 3 до 5% ВВП у видимій перспективі за кожен місяць карантину, причому цей втрачений ВВП і втрата реальних доходів громадян зростають з місяця у місяць», – сказав він.

За словами експерта, якщо в перший місяць буде безпосередній вплив на зменшення валової доданої вартості через зупинку окремих секторів і зменшення обсягів виробництва на підприємствах, то в подальшому ефект збільшуватиметься у геометричній прогресії.

«З кожним наступним місяцем від умовно 3% ВВП можливе істотне збільшення економічних втрат, тому що будуть зростати втрати внутрішнього попиту і, відповідно, втрати виробництва через скорочення попиту громадян і підприємств в умовах карантину у попередні місяці», – додав він.