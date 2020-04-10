Мито на імпорт деяких типів російського вугілля становитиме 65%

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав зміни до постанови, якою з 15 квітня встановлюється 65-відсоткове мито на імпорт з Російської Федерації деяких типів вугілля, йдеться у повідомленні Урядового порталу.

За його словами, доручення трансформувати вугільні регіони та захистити вітчизняну вугільнодобувну галузь він отримав ще на посаді віце-прем’єр-міністра.

«У процесі роботи над документом ми зіштовхнулися з необхідністю розмежувати вугілля, яке видобувається в Україні, та вугілля, яке ми вимушені імпортувати. Тому доволі довго постанова №261, ухвалена 18 березня, була на доопрацюванні. Однак ми змогли виробити механізм, який з 15 квітня встановлює 65-відсоткове мито на імпорт того типу вугілля, яким Україна здатна самотужки забезпечити свій ринок», — додав він.

Зокрема, зміни зафіксували у пункті 1 постанови №261 від 18 березня 2020 року. Цим документом вносяться зміни до постанови №624 від 7 липня 2019 року «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походження з РФ, що ввозяться на митну територію України».