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84% підприємств не налаштовані на звільнення

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А сільгосппідприємства традиційно очікують на сезонне збільшення працівників

За останній тиждень очікування українських підприємств щодо показників їхньої подальшої діяльності у наступні чотири тижні порівняно з чотирма тижнями до карантину покращилися, йдеться у результатах позачергового опитування Національного банку України, що проводилося у період з 6 по 8 квітня.

84% керівників великих та середніх підприємств, що взяли участь в опитуванні, відповіли, що не налаштовані скорочувати штат своїх працівників.

Очікування погіршилися у керівників великих підприємств, діяльність яких орієнтована на внутрішній ринок. Тоді як експортери та імпортери свої очікування дещо поліпшили.

Керівники сільгосппідприємств очікують на збільшення робочих місць за рахунок сезонних працівників.

У опитуванні взяли участь 99 респондентів. З них 21% — підприємства сільськогосподарського спрямування, 37% — підприємства переробної промисловості та 37% — підприємства оптової та роздрібної торгівлі.

Усього за три тижні карантину кількість нових вакансій впала на 44%. Через зростання невизначеності навіть ІТ- компанії, найменш вразливі до карантину, зупиняють нові найми. Кількість нових резюме після зниження у перший тиждень карантину надалі практично не змінюється. Показник відношення кількості резюме до кількості вакансій зріс в усіх сферах, крім роздрібної торгівлі, медицини та сільського господарства.

НБУ агросектор ринок праці