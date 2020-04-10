Антимонопольний комітет просить МХП не створювати дефіциту курятини

В АМКУ вважають, що виробник може збільшити обсяги експорту і поставити під загрозу продовольчу безпеку України

Антимонопольний комітет України надав Групі «Миронівський хлібопродукт» (МХП) обов’язкові для розгляду рекомендації, якими комітет хоче застерегти виробника від створення дефіциту курятини на внутрішньому ринку, йдеться на сайті відомства.

Оскільки МХП є найбільшим та найпотужнішим виробником курятини в Україні та має структурні ознаки монополіста, йому рекомендовано не вчиняти дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та/або реалізації курячого м’яса на внутрішньому ринку.

Згідно з повідомленням АМКУ, в умовах пандемії, особливо у імпортозалежних країн, можуть виникати проблеми з постачанням харчових продуктів. Це може стимулювати українських виробників експортоорієнтованих галузей збільшити обсяги поставок своєї продукції на зовнішні ринки задля отримання додаткових прибутків. Внаслідок таких дій на внутрішньому ринку України може виникнути дефіцит окремих товарів, підвищення цін для кінцевого споживача та ризик для продовольчої безпеки держави.

Враховуючи, що курятина – одна з базових складових «споживчого кошика», АМКУ закликає «МХП» не допустити перелічених вище негативних наслідків.

МХП є одним з найбільших агроіндустріальних холдингів в України. Його CEO та власник Юрій Косюк входить до списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes.