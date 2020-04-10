Розпочався ремонт стратегічної дороги в Луганській області

Це єдиний пункт пропуску, що дозволяє потрапити до Луганська

У рамках програми «Велике Будівництво» розпочато ремонтні роботи на дорозі між Сєвєродонецьком та Станицею Луганською. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Урядовий портал.

Ця дорога веде від контрольно-пропускного пункту в’їзду – виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська» — єдиного пункту пропуску на території Луганщини, до адміністративного центру області. До карантину КПВВ щоденно перетинали від 10 до 13 тисяч осіб.

Робітники розпочали поточний середній ремонт на чотирьох ділянках. Загальна протяжність маршруту — 123 км.

«У березні визначили переможців тендерів та стартувала активна фаза дорожніх робіт на першій ділянці. Зараз розпочали поточний середній ремонт на чотирьох ділянках», — відзначив Владислав Криклій.

За словами міністра, ця дорога має ключове економічне значення для регіону.

На території Станично-Луганського району розташовані «Кондрашевський піщаний кар'єр», хлібзавод, фірма з виробництва безалкогольних напоїв, «Луганський облрибкомбінат», чотири агропідприємства та підсобні цехи, що виробляють крупу, борошно, хлібобулочні вироби, рослинні олії.