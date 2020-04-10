На час карантину «сплячим» ФОПам виплачуватимуть допомогу на догляд за дитиною

Уряд розробляє механізм виплати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та на період карантину призупинили свій бізнес, допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Урядовий портал.

«Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного», – сказала очільниця Міністерства.

За її словами, виплати здійснюватимуться під час дії карантину та протягом 30 днів після його завершення, залежно від ситуації з карантинними заходами та станом економіки країни.

Також вона запевнила, що рішення про надання такої допомоги Уряд ухвалить уже найближчим часом.