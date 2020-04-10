Jaguar виготовлятиме 3D-друковані захисні візори для медиків

Щотижня компанія виготовлятиме 1300 візорів і планує вийти на масове виробництво у 5000 одиниць на тиждень

Компанія Jaguar Land Rover для допомоги Уряду Великобританії у протистоянні пандемії трансформувала операційну діяльність і розпочала виготовлення захисного обладнання для працівників Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS), повідомляє прес-служба компанії.

Прототип першого багаторазового візора надрукували у Центрі створення сучасних продуктів у Гайдоні, де знаходиться одна з найпрогресивніших технологій 3D-друку в Європі. Дизайн розробили за допомогою консультації з командою медичних працівників, перед друком його схвалили у NHS.

Виробничий процес запустили 31 березня в Уорвікширі, попередньо візори випробували разом із командою медпрацівників. Компанія планує виробляти 5 000 візорів на тиждень для підрозділів NHS у Великобританії.

Кожен візор призначений для багаторазового використання, він легко знімається та дезінфікується перед наступним використанням. Багаторазовий вжиток допоможе уникнути майбутнього дефіциту продукту.

Наразі інженери Центру розробки адитивних технологій, які виготовили візори, домовляються з постачальниками і партнерами про збільшення обсягу виробництва для масового вжитку. Jaguar Land Rover планує відкрити файли із дизайну візорів для розробників адитивних технологій та постачальників. Це допоможе розробити більше зихисних візорів у наступні тижні.

Також Jaguar Land Rover запропонувала Уряду Великобританії науково-дослідні знання, цифрову інженерію та дизайн, технології 3D-друку та штучний інтелект. Водночас компанія підтримуватиме розробників і постачальників обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

Раніше БІЗНЕС повідомляв, що автомобільна корпорація Toyota почне виробляти медичні захисні маски для обличчя, використовуючи прес-форми та 3D-друк.