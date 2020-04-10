Visa та MasterCard можуть підвищити комісію за операції з картками

Ці зміни можуть відтермінувати або взагалі скасувати, якщо економічна ситуація значно погіршиться

Компанії Visa та MasterCard планували цього року збільшити відсоток комісії за здійснення операцій з платіжними картками, що особливо сильно могло вплинути на малий бізнес, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні уповноважені джерела.

Проте, такі заходи планувалися до розгортання епідемії коронавірусу COVID-19 у США і наразі можуть бути відтерміновані чи й взагалі скасовані компаніями, якщо економічна ситуація значно погіршиться. Раніше обидві компанії у зв’язку з пандемією заявили, що відкладають до липня заплановані на поточний місяць зміни, що стосуються зборів.

Представник Visa на запит видання відповів, що компанія «ще не прийняла рішення щодо змін у майбутньому з огляду на кардинально мінливі умови, в яких доводиться працювати бізнесу». А представник MasterCard не став безпосередньо коментувати можливі зміни.

Згідно з інформацією видання, MasterCard планувала збільшити плату для невеликих продуктових магазинів і зберегти плату для крупних супермаркетів, тоді як Visa збиралася зберегти комісію для невеликих продуктових магазинів, але знизити її для крупних мереж.

І Visa, і MasterCard публічно зобов’язалися підтримувати своїх клієнтів та заявили, що виділять 210 та 250 мільйонів доларів відповідно на підтримку малого бізнесу.