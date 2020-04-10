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11
Сб., квіт.
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Український бізнес пропонує змінити модель карантину із жорсткої на ризикоорієнтовану

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Нинішня модель карантину негативно впливає на бізнес, проте є не надто ефективною у боротьбі з епідемією

Представники провідних бізнес-асоціацій та аналітичних центрів пропонують змінити існуючу модель карантину в Україні із жорсткої на ризикоорієнтовану, яка показала свою ефективність у ряді країн і, зокрема, у Південній Кореї. Про це вони заявили під час онлайн-конференції з головою комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою, повідомляє «Українська Рада Бізнесу».

Учасники зазначили, що нинішня модель карантину вкрай негативно впливає на економіку, в той час як її ефективність у зупинці епідемії не є високою. Також вони розповіли про те, як позначилася криза на окремих галузях та на економіці в цілому і які форми підтримки бізнесу зможуть зберегти робочі місця і надходження до бюджету. Вони також ознайомили голову парламентського комітету з напрацьованими Українською Радою Бізнесу спільно з аналітичними центрами, економістами та фахівцями з медичних питань пропозиціями з подолання економічної кризи.

У конференції участь взяли Грігол Катамадзе (Асоціація платників податків України), Олександр Громико (Українська асоціація виробників), Надія Бедричук (Українська асоціація прямого продажу), Софія Арасланова (Асоціація Українські імпортери побутової електроніки), Анатолій Долинний (Українська федерація індустрії безпеки), Юрій Сивицький та Станіслав Таршин (БІЗНЕС 100).

Вони домовилися найближчими днями подати розширений перелік конкретних антикризових заходів для бізнесу, а також домовилися про подальшу спільну роботу над їх реалізацією.

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