Програму «5-7-9» переформатують в умовах карантину

Вона допоможе зберегти бізнесам майже весь фонд оплати праці та кількість найнятих працівників

Державну кредитну програму «Доступні кредити 5-7-9%» значно спростять і спрямують на рефінансування кредитів малого бізнесу, що вже існують. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Ця програма покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до кредитування та підвищення його конкурентоспроможності.

Згідно з програмою, бізнес може отримати кредит під 5, 7 або 9% річних, залежно від виручки та кількості створених робочих місць.

Ще одну кредитну програму на підтримку малого бізнесу Уряд розробляє з нуля. Її деталі не уточнюються, проте, за словами Шмигаля, вона вже перебуває на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

Додатково в Уряді ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу.