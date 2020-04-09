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09
Чт., квіт.
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Мережа "Сільпо" на 50 млн придбала набори реагентів для тестування COVID-1909

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Мережа супермаркетів "Сільпо" за 50 млн грн закупила 1 млн наборів реагентів для проведення лабораторних ПЛР-тестів та діагностики COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

«Національна мережа супермаркетів «Сільпо» закупила 1 мільйон наборів реагентів для тестування на коронавірус у взаємодії з Офісом Президента», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 11 квітня до України з Китаю прибуде рейс, що доставить першу партію цих наборів.

«Наборів реагентів, які ми закупили на суму понад 50 млн гривень, вистачить для того, щоб провести тестування на коронавірус мільйона українців. Реагенти доставлять в усі регіони, де працюють спеціалізовані лабораторії МОЗ. На сьогодні в Україні їх 26 — дві в Києві та по одній у кожній області», - розповіли у «Сільпо».

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