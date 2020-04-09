В Україні створили карту медичного забезпечення лікарень 

Інтерактивна карта медичного забезпечення сформована на основі звітів всіх лікарень України щодо їх забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням і працівниками. Дозволяє дізнатись поточний стан, а незарабором почне прогнозувати потреби.

“Для вирішення проблеми забезпечення лікарень та підвищення захисту лікарів державні та громадські організації намагаються об'єднуватись, але цього ресурсу недостатньо і він трохи емоційно зараз розкидається по всій країні. Тому ми вирішили зробити свій внесок і працювати разом над цією проблемою, спільно створити інструмент, який зміг би допомогти бачити, де саме потрібна допомога та яка. Саме для цього ми зробили цю інтерактивну карту, на якій дуже легко знайти, що потрібно в якій лікарні. Це можна бачити як на рівні країни так і на рівні окремого закладу”, ‒ зазначив засновник YouControl Сергій Мільман.

На карті, створеній YouControl, дані автоматично аналізуються системою та розраховується показник, на скільки днів вистачить ресурсів лікарні, відповідно до алгоритмів МОЗ.

Наразі з карти можна дізнатись таку інформацію:

- залишки, потреби та прогноз забезпечення лікарень у обладнанні (засоби індивідуального захисту, тести, ШВЛ);

- кількість лікарів (їх кваліфікація, вік та чи скільки працює з Covid19);

- кількість ліжок (зайнятих і вільних серед боксових, інфекційних, реанімаційних тощо);

- захворюваність (кількість осіб з підозрою, госпіталізованих, підтверджених та смертельних випадків).

Вона стосується виключно лікарень, які визначені МОЗ як опорні у регіонах. Ці дані збираються командою ДП "Медичні закупівлі України" за допомогою власної інформаційно-аналітичної системи MedData. Форма для заповнення була розроблена за запитом та відповідно вимог МОЗ. На щоденній основі ці дані аналізуються та передаються МОЗ, який є розпорядником цієї інформації. Очікується, що вони незабаром з'являться у форматі відкритих даних на спеціалізованому сайті.

За умови лінійного розвитку захворюваності найгірша ситуація, за даними на 5 квітня, у таких областях:

у Херсонській обладнання вистачить на 6 днів;

у Івано-Франківській - на 9 днів;

у Херсонській - на 16 днів;

у Луганській - на 19 днів;

у Рівненській - на 21 день.

Найкраща ситуація у Сумській області (194 дні), майже вдвічі нижчий показник у місті Києві (107 днів).

Більша частина лікарень України має костюмів біозахисту менше ніж на чотири дні активного використання. Одноразових хірургічних масок вистачить трохи більше, ніж на місяць.