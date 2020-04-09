Forbes оновив список найбагатших людей світу

Загалом до рейтингу потрапили 2095 бізнесменів.

Найбагатшою людиною у світі на сьогодні є 56-річний засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 113 мільярдів доларів.

У першій трійці також опинилися засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом в 98 мільярдів доларів та найбагатша людина Європи, глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно з $76 мільярдами.

До першої десятки рейтингу увійшли також Уоррен Баффет ($67,5 мільярда), засновник Oracle Ларрі Еллісон ($59 мільярдів), глава Inditex, в яку входять бренди Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho та ін. Амансіо Ортега ($55,1 мільярда), засновник Facebook Марк Цукерберг ($54,7 мільярда) та діти засновника Walmart Сема Уолтона – Джим Уолтон ($54,6 мільярда), Еліс Уолтон ($54,4 мільярда) та Роб Уолтон ($54,1 мільярда).

Також у списку найзаможніших людей планети опинилися шестеро українців. Серед них:

- Рінат Ахметов, який посів 875 місце, опустившись за рік з 272-го. Його статки оцінюються в $2,4 млрд ($6 млрд за 2019 рік);

- Віктор Пінчук, який опустився на 8 сходинок і зараз опинився на 1613-му місці рейтингу з $1,3 млрд статками;

- Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд) піднявся з 1818-го на 1730-те місце;

- Юрій Косюк посідає 1851 місце, у 2019 році був на 1605-му. Його статки становлять $1,1 млрд;

- Ігор Коломойський - 1990 місце (раніше – 1941-е) – $1 млрд;

- Костянтин Жеваго - також 1990 місце (раніше – 1511-е) – $1 млрд.

Нагадаємо, найбагатші люди світу втратили понад $78 млрд.