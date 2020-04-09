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09
Чт., квіт.
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Укрпошта запускає безкоштовну доставку освячених пасок

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Укрпошта запускає ще одну безкоштовну послугу - доставку святкових пасок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Замовлення приймають до 13 квітня, доставляти освячені паски будуть з 13 по 17 квітня включно.

"Укрпошта доставить вже освячені паски в кожен будинок, а замовити їх ви можете віддалено з доставкою куди завгодно", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram-каналі додав, що листоноші або кур'єри будуть приносити паски з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення і населеного пункту.

"Мав честь звернутися до предстоятелів Православної Церкви України Блаженнішого Митрополита Епіфанія  і Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава про благословення та освячення великодніх хлібів для всіх українців", - написав Криклій.

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