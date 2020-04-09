Кияни заплатили майже 100 тис. грн штрафів через порушення карантину

Кияни, які порушили обмежувальні заходи, впроваджені для упередження поширенням коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.

"На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд, – сказав Віталій Кличко. – Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, – безвідповідальні і в ставленні до себе, і вставленні до оточуючих. І тому – нехай платять".

Він зауважив, що тільки від дотримання обмежувальних заходів залежатиме те, як скоро їх послаблять.

Віталій Кличко підкреслив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

Повний перелік свіжих змін можна знайти в офіційно оприлюдненій Постанові КМУ від 02.04.20 р № 255. Але щодо основних нововведень, які стосуються кожного громадянина, то забороняється:

• перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

• переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи (з виключеннями щодо службових осіб та супроводження дітей до 14 років);

• перебування в громадських місцях дітей до 14 років, без супроводу батьків або родичів чи законних представників;

• відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин (не вказано яких) однією особою (виключення для службових осіб);

• відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

• перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Крім цього великий блок обмежень стосується людей, які потребують самоізоляції. Зокрема тих, кому більше 60 років. Вони автоматично підлягають самоізоляції. А всім таким особам дозволяється відлучатися лише за продуктами та медикаментами та не далі ніж за 2 км від місця перебування.

Також слід знати, що додаткові заходи мають право впроваджувати органи місцевого самоврядування. Тож не зайвим буде слідкувати за офіційними веб-сайтами місцевої влади, на яких такі документи повинні обов’язково оприлюднюватися.

Верховна Рада доповнила Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 44−3 — Порушення правил щодо карантину людей. Відповідальність для громадян передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн, для посадових осіб — від 34 до 170 тис. грн.