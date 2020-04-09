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09
Чт., квіт.
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Новий антирекорд: В Україні за добу 224 нові випадки коронавірусу

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Станом на 9:00 четверга, 9 квітня, в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Як повідомили у міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.

Щонайменше до 24 квітня в Україні введені карантин і надзвичайна ситуація. З 6 квітня карантин посилено.

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