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Чи є життя після пандемії

Олег Лиховид

09
Чт., квіт.
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ЄС дасть Україні майже 200 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

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Євросоюз виділяє понад 15 млрд євро на допомогу країнам-партнерам у зв’язку з пандемією коронавірусу, із них 190 млн євро отримає Україна.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії, пише "Європейська правда".

"ЄС забезпечить фінансову підтримку країнам-партнерам в розмірі понад 15,6 млрд євро з існуючих ресурсів зовнішньополітичної служби", - сказано у заяві Європейської комісії.

Як повідомив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї, з цієї суми понад 3,8 млрд євро буде виділено Західним Балканам, а також південним та східним сусідам Євросоюзу.

Країнам Східного партнерства, до якого належить Україна, ЄС скерує 962 млн євро. Кошти спрямують на реальні потреби: для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я, для зміцнення системи охорони здоров’я та пом’якшення соціально-економічного впливу пандемії.

Безпосередньо Україна на підтримку невідкладних та короткострокових потреб отримає понад 190 млн євро.

 

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