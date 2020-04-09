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09
Чт., квіт.
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Уряд  вніс зміни до карантинних обмежень (ІНФОГРАФІКА)

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, уряд доповнив перелік об'єктів, яким дозволено працювати на час карантину.

Це об'єкти поштової та кур'єрської діяльності; будівельних робіт; заклади торгівлі будівельними матеріалами; хімчистки.

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Нагадаємо, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу. Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

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