АМКУ взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.
За необґрунтоване підвищення цін на маски недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.
Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня.
Аптеки, щодо яких веде розслідування АМКУ:
- "Аптека низьких цін ТМ";
- "Аптека низьких цін плюс";
- "Столичний медичний альянс";
- "Віталюкс";
- "Аптекарь";
- "Сіріус-95";
- "Геліантус";
- "Аптечне об’єднання "Біокон";
- "Фармація";
- "Аптека низьких цін К";
- "Аптека №1 Трансфарм";
- "Благодія";
- "Лекфарм";
- "Аптека АНЦ";
- "Аптека НЦ";
- "Рецепти життя";
- "Цитрус-фарм";
- "Альго-Фарм".
Постачальники масок, щодо яких веде розслідування АМКУ:
- "Фірма "Технокомплекс";
- "Калина медична виробнича компанія";
- "Стиролоптфармторг";
- "ТД "Кампус котон клаб";
- "Вік-А";
- "Оптіма-Фарм, ЛТД".