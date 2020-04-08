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09
Чт., квіт.
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АМКУ взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

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Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

За необґрунтоване підвищення цін на маски недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня.

Аптеки, щодо яких веде розслідування АМКУ:

  • "Аптека низьких цін ТМ";
  • "Аптека низьких цін плюс";
  • "Столичний медичний альянс";
  • "Віталюкс";
  • "Аптекарь";
  • "Сіріус-95";
  • "Геліантус";
  • "Аптечне об’єднання "Біокон";
  • "Фармація";
  • "Аптека низьких цін К";
  • "Аптека №1 Трансфарм";
  • "Благодія";
  • "Лекфарм";
  • "Аптека АНЦ";
  • "Аптека НЦ";
  • "Рецепти життя";
  • "Цитрус-фарм";
  • "Альго-Фарм".


Постачальники масок, щодо яких веде розслідування АМКУ:

  • "Фірма "Технокомплекс";
  • "Калина медична виробнича компанія";
  • "Стиролоптфармторг";
  • "ТД "Кампус котон клаб";
  • "Вік-А";
  • "Оптіма-Фарм, ЛТД".
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