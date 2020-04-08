АМКУ взявся за аптеки, що наживались на коронавірусі

Київське обласне територіальне відділення АМКУ розглядає справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

За необґрунтоване підвищення цін на маски недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік.

Скарги до АМКУ щодо подорожчання медичних масок почали надходити від початку березня. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше, ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня. АМКУ розпочав розгляд справи 30 березня.

Аптеки, щодо яких веде розслідування АМКУ:

"Аптека низьких цін ТМ";

"Аптека низьких цін плюс";

"Столичний медичний альянс";

"Віталюкс";

"Аптекарь";

"Сіріус-95";

"Геліантус";

"Аптечне об’єднання "Біокон";

"Фармація";

"Аптека низьких цін К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодія";

"Лекфарм";

"Аптека АНЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепти життя";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм".



Постачальники масок, щодо яких веде розслідування АМКУ: