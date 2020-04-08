Кількість зареєстрованих безробітних зросла на 13%

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 13% в порівнянні з минулим роком і досягла 364 тисяч.

Про це заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко під час брифінгу в середу, 8 квітня.

"Ми очікуємо зростання як тимчасового, так і постійного безробіття в цьому році до 9,4%", - додав Петрашко.

За словами міністра, у зв'язку зі зростаючим безробіттям уряд ставить перед собою завдання зберегти робочі місця, підтримати людей, які втратили роботу, і відновити економіку після спровокованого пандемією кризи.

Також в міністерстві прогнозують значне зростання безробіття за підсумками квітня-травня і планують спростити процедуру реєстрації безробітних.