Закрита зона: ритейлери зазнають збитків та…

Євгенія Локтіонова

Пакет тушонки: Як ветерани розвивають бізнес…

Ярослав Цвіркун

Китайські аграрії використали карантин собі на…

Павло Карповський

Зоряний час HR: 10 тез для…

Олександр Кучеренко

Чи є карантин підставою для відмови…

Ніна Бец

Вино та вірус: мінуси та плюси…

Володимир Печко

Відкриття ринку землі: сумнівний юридичний акт…

Василь Фаринник

Сіяти — страх: Пік COVID-19 накриє…

Алекс Ліссітса

Чи є життя після пандемії

Олег Лиховид

09
Чт., квіт.
wooman
corona-top-2020

Кількість зареєстрованих безробітних зросла на 13%

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 13% в порівнянні з минулим роком і досягла 364 тисяч.

Про це заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко під час брифінгу в середу, 8 квітня.

"Ми очікуємо зростання як тимчасового, так і постійного безробіття в цьому році до 9,4%", - додав Петрашко.

За словами міністра, у зв'язку зі зростаючим безробіттям уряд ставить перед собою завдання зберегти робочі місця, підтримати людей, які втратили роботу, і відновити економіку після спровокованого пандемією кризи.

Також в міністерстві прогнозують значне зростання безробіття за підсумками квітня-травня і планують спростити процедуру реєстрації безробітних.

 

безробітні
Завантажте актуальний бюлетень