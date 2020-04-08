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09
Чт., квіт.
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Пожежі в Чорнобильській зоні не вплинули на радіаційну ситуацію

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Фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки провели ряд прогнозних оцінок щодо розповсюдження потенційно забрудненої хмари із зони загоряння у Чорнобилі.

Для моделювання використовувалась система підтримки прийняття рішень RODOS.

Зазначаєеться, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

"За глобальними даними метеорологічного прогнозу GFS NOAA (США), впродовж дня 8 квітня напрям вітру по Київській області має мінливий характер.  За прогнозними розрахунками потенційної концентрації Cs-137 в приземному шарі атмосферного повітря північно-західної частини м. Києва максимальні значення можуть сягнути 1,0-2,0 мБк/м 3 у період з 13:00 до 15:00 08.04.2020. При цьому нормами радіаційної безпеки України НРБУ-97 допустима концентрація Cs-137 (PC inhal В ) встановлена на рівні 800 мБк/м 3 ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інформація про лісову пожежу у зоні відчуження поблизу с.Володимирівка на площі 20 га надійшла вдень 4 квітня.  Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що ситуація складна і вогнеборці продовжують боротися з вогнем. Він припустив, що пожежа розпочалася через підпал сухої трави. Від неї вогонь міг легко перекинутися на дерева. Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

 

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