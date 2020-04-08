Запроваджені на час карантину заборони, суперечать Конституції – юрист

Про це заявив юрист ADER HABER Дмитро Швиденко, пише БІЗНЕС.

Заборони, запроваджені Кабміном на час карантину, суперечать Конституції. Адже, на думку експерта, підставою для обмеження прав та свобод може бути лише введення надзвичайного чи воєнного стану.

«В Україні було оголошено карантин та надзвичайна ситуація, які значно відрізняються від надзвичайного стану. Зокрема, режим надзвичайної ситуації, на відміну від надзвичайного стану, не обмежує права і свободи людей, але може встановлювати окремі додаткові обов’язки. Подібна ситуація і з карантином, який надає право встановлювати лише окремі обмеження та протиепідемічні заходи», - пояснив юрист.

Отже, постановами Кабміну чи розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій, які не є законами, встановлювати обмеження прав і свобод людей не можна.

«Заборона роботи окремих підприємств порушує статті Конституції, якими гарантовано право на зайняття підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом, неправомірно обмежує конкуренцію, а також право громадян на працю. Можна прогнозувати, що подібна ситуація стане підставою для початку судових спорів та спроб отримання компенсацій з боку держави», - наголосив Швиденко.

Водночас юрист застеріг, що порушення норм Конституції з боку уряду - це не підстава для порушення карантинних заборон і може призвести до накладення штрафів на порушників: «У результаті ви будете вимушені в судовому порядку доводити неправомірність притягнення вас до відповідальності та невідповідність заборон положенням Конституції».