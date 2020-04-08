Бізнесмени Житомиру вимагають від влади чіткого протоколу боротьби з COVID-19

Представники бізнес-спільноти Житомира звернулись з відкритим зверненням до Президента Володимира Зеленського та Уряду України, в якому вони закликають владу прописати більш зрозумілий і чіткий протокол протидії COVID-19, змінити формат роботи оперативних штабів, залучивши до них представників бізнесу та фахівців-епідеміологів.

Лист підписали Вадим Ліскі (Житомирський картонний комбінат), Михайло Шепетько (ЄвроголдІндестріз ЛТД), Андрій Чибуровський (Електровимірювач), Олег Грамотенко (Тесла Енерго), Олександр Рабинович (Візаж), Олександр Бочковський (Лагуна), Леонід Крігер (Котлозавод «Крігер»), Дмитро Антонюк (ІСМ Україна), Євген Яремчук (Рост Медіа), Тетяна Нікітич (Житомирські ласощі), Денис Довгаль (ТД ПАПІРМАЛ), Петро Рудь (РУДЬ) та Сергій Зубко (Житомирський завод огороджувальних конструкцій).

"На власному досвіді мусимо зазначити, що на місцях відсутнє будь-яке комплексне розуміння ситуації та алгоритмів поведінки", — йдеться в зверненні.

Карантинні заходи без сумніву мають бути реалізовані. В деяких напрямках можливо варто їх навіть посилити. Але при цьому потрібно зробити все можливе, щоб економіка країни не зупинялась, робочі місця не скорочувались, рівень безробіття не зростав.

"Відсутність адекватних протоколів реагування на випадок надзвичайної ситуації, спричинив певний управлінський хаос та поширення панічних настроїв, — вважає Вадим Ліскі, засновник Житомирського бізнес клубу. — Житомирський бізнес відреагував досить оперативно та консолідовано. Ми прийняли рішення залучити фахівців та розробити протоколи роботи підприємств та установи критичної інфраструктури. Це було зроблено на десятий день карантину. Але на моє глибоке переконання, такі протоколи повинні були створити та поширити органи державної влади ще до оголошення карантину".

Головне завдання сьогодні, на думку Ліскі та його однодумців, — утримати економіку від катастрофи шляхом запровадження невиправдано жорстких обмежуючих заходів. Вони мають грунтуватися на сучасному науково-експертному досвіді світової спільноти.

"Що буде, якщо обмежуючі карантинні заходи будуть комплексно продовжені у нинішньому вигляді? — ставлять питання підприємці і самі на нього відповідають, — Зупиняться сотні підприємств, як клас вимре малий бізнес, будуть звільнені сотні тисяч працівників, втрачені ринки збуту. А далі – голодні бунти, розгул злочинності, крах соціальної системи, знищення державного суверенітету".