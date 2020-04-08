Уряд має дозволити роботу відділів продажу ЖК під час карантину – КБУ

Відділи продажів житлових комплексів мають працювати постійно – це важлива частина роботи всієї будівельної галузі, що передбачає комунікацію з покупцями для надання потрібної інформації щодо об’єктів нерухомості.

Про це йдеться у зверненні Конфедерації будівельників України (КБУ) до прем’єрміністра України Дениса Шмигаля, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка, міністра розвитку та територій Олексій Чернишова та Голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, повідомив президент КБУ Лев Парцхаладзе.

«Робота девелоперів і забудовників із теперішніми та потенційними клієнтами має відбуватися в постійному форматі. Враховуючи те, що така діяльність є аналогічною з продажем транспортних засобів в

автосалонах, які працюють і сьогодні», - зазначив він. За його словами, зупинення діяльності відділів продажу нерухомості девелоперських компаній та будівельних компаній призведе до:

- неможливості фінансування будівельної галузі,

- звільнення великої кількості працівників,

- порушення термінів будівництва об’єктів,

- неможливості виконання договірних зобов’язань,

- зупинки будівництва об’єктів,

- ліквідації будівельних компаній та появи довгобудів.

Лев Парцхаладзе додав, що будівельна спільнота закликає Уряд внести зміни до постанови КМУ № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» шляхом доповнення переліку дозволеної господарської діяльності - функціонування відділів продажу нерухомості девелоперських та будівельних компаній, а також інститутів спільного інвестування. «У свою чергу всі девелоперські та будівельні компанії зобов’язуються дотримуватися відповідних санітарних і протиепідемічних заходів», - додав президент КБУ.