Закрита зона: ритейлери зазнають збитків та…

Євгенія Локтіонова

Пакет тушонки: Як ветерани розвивають бізнес…

Ярослав Цвіркун

Китайські аграрії використали карантин собі на…

Павло Карповський

Зоряний час HR: 10 тез для…

Олександр Кучеренко

Чи є карантин підставою для відмови…

Ніна Бец

Вино та вірус: мінуси та плюси…

Володимир Печко

Відкриття ринку землі: сумнівний юридичний акт…

Василь Фаринник

Сіяти — страх: Пік COVID-19 накриє…

Алекс Ліссітса

Чи є життя після пандемії

Олег Лиховид

09
Чт., квіт.
wooman
corona-top-2020

В Україні за добу зафіксовано 206 нових хворих на коронавірус 

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Станом на 9:00 середи, 8 квітня, в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало.

За добу було зафіксовано 206 нових випадків, це новий рекорд.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щонайменше до 24 квітня в Україні оголошено карантин і надзвичайну ситуацію. З 6 квітня правила карантину посилено.

коронавірус Антивірус
Завантажте актуальний бюлетень