За затримки зарплати роботодавців каратимуть суворіше

У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт №3264 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати".

Законопроєктом пропонується посилити відповідальність посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за порушення строків виплати працівнику винагороди за працю. Здійснити це планують, зокрема, завдяки наступних змін:

- встановити першочерговість виплати заробітної плати працівникам із коштів, що надходять на рахунки роботодавця в банках, а також коштів, отриманих від продажу майна роботодавця, з інших джерел;

- дозволити працівникові у разі затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові, на термін більше 7 календарних днів, тимчасово припинити виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. Водночас таке тимчасове припинення працівником виконання роботи не може бути підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення;

- зобов'язати роботодавця одночасно із виплатою компенсації відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати", сплатити працівнику пеню у розмірі 0,5% суми боргу за кожен календарний день такої затримки;

- розширити перелік підстав для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, але й коли йдеться про нараховані на день виплати суми відшкодування частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків їх виплати тощо.