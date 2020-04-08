Україна витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом

Державні структури з 20 березня по 4 квітня закупили товарів для запобігання поширення коронавірусу на суму 952 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Так, державні замовники у цей період найбільше закуповували: медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо (190,15 млн грн); медичні матеріали, зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо (147,12 млн грн); обладнання для анестезії та реанімації, зокрема кисневі концентратори та інше (116,04 млн грн.).

На ці три категорії товарів приходиться майже половина від загальної суми “антивірусних” закупівель.

Як повідомлялося, 29 березня уряд спростив процедуру здійснення “антивірусних” закупівель. Тепер такі тендери можна проводити впродовж 1 дня. Крім того, розширено перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою.