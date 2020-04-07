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08
Ср., квіт.
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Український препарат визнали дієвим засобом проти коронавірусу

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Дезінфікуючий препарат «ОлСепт75» вітчизняного виробництва групи фармацевтичної компанії "Лекхім" являється ефективним та дієвим засобом щодо знезараження та протидії розповсюдження короновірусної інфекції.

Про це повідомили у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної Академії медичних наук України».

«Нерозведений засіб «ОлСепт 75» призводить до інактивації аденовірусу 5 типу через 1 хвилину. Відповідно, засіб «ОлСепт 75» буде виявляти противірусну дію до оболонкових та менш стійких вірусів, зокрема – вірусів гепатиту В та С, вірусу грипу, вірусу імунодефіциту людини, кору, епідемічного паротиту, ротавірусних гастроентеритів, вірусів ЕСНО, Коксакі, коронавірусів людини, в тому числі SARS-CoV-2 та інших. Таким чином, дезінфікуючий препарат «ОлСепт75» вітчизняного виробництва безпосередньо являється ефективним та дієвим засобом щодо знезараження та протидії розповсюдження короновірусної інфекції, що спричиняє захворювання COVID-19», – йдеться в повідомленні.

 

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