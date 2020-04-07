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08
Ср., квіт.
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Уряд залучить $135 млн для поліпшення охорони здоров'я

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Кабінет міністрів визнав за доцільне залучити позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в розмірі 135 млн доларів США на фінансування проєкту з охорони здоров'я.

Відповідне розпорядження № 382-р від 6 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проєкту “Додаткове фінансування Проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” в розмірі 135 млн. доларів США", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, прем'єрміністр Денис Шмигаль 3 квітня провів зустріч з представниками міжнародних організацій. За результатами зустрічі зазначалося, що Світовий банк готовий виділити Україні додаткові кошти в рамках спільного проєкту з Міністерством охорони здоров’я «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Уряд мав підготувати рішення, які дозволять залучити додаткові 35 млн доларів, що будуть направлені на підтримку медичної галузі в Україні. Загалом сума проєкту складе 135 млн доларів.