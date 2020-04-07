До "антиколомойського" законопроєкту подали вже 13 тисяч правок

До проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності вже надійшло 13 тисяч правок.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав більше ніж 6000 правок, ще є три пакети по 1,5 тисячі правок", - написав він.

Нагадаємо, 30 березня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2571-2, №2571-3, №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.