Виробник сільгосптехніки створив обладнання для дезінфекції медиків

Про це розповів власник компанії A3Tech Марат Мінц, пише Traktorist.ua.

Суть обладнання полягає у обробці медичного персоналу на виході з місця інфекційного відділення чи місця обсервації, куди медик заходить у захисному костюмі. Обладнання представлене рамкою, яка працює згідно принципу туманостворення. Ця технологія широко використовується у обладнанні теплиць. Таким чином, прохід через рамку запобігає виносу вірусу з приміщення. Консультантом з питань розробки став директор компанії Роста, яка спеціалізується на крапельному зрошуванні та овочівництві, Володимир Тарасенко.

Рамка є обшитою металічною конструкцією, спроектованою з деталей призначених для теплиць. Підлога обладнана поролоном для пропитки взуття дезинфікуючою рідиною. Машина оснащена крапельною трубкою невеликого діаметру, туманоутворюючими форсунками та електронасосом. Особливість конструкції забезпечує розміщення форсунок перехресним вогнем по діагоналі для забезпечення 100% обробки з усіх сторін. Запуск рамки відбувається дистанційно з пульту. Є другий варіант, оснащений датчиком руху. Час експозиції (обробки) регулюється у діапазоні від 2 до 30 с. Наразі компанія чекає рекомендацій від МОЗ щодо можливостей застосування розробки.

“Ми пропонуємо інструмент, яким можна оснастити лікарні. Але ми не вірусологи і не знаємо яка експозиція потрібна для відповідного препарату і яка його кількість для разової обробки. Спиртовмісні препарати не завдадуть шкоди, але знову ж таки, ми не маємо інформації про їх вплив у випадку, якщо говорити про потрапляння препарату на відкриті частини тіла. Для цього ми звернулися до МОЗу, щоб вони надали поради. З урахуванням динаміки, ми сподіваємося, що вони нададуть відповідь оперативно.

Перші експериментальні випробування обладнання пройшли у Шепетівській лікарні, після того, як до компанії звернулися волонтери з м. Шепетівка, де власне знаходяться виробничі потужності A3Tech. Перша рамка була спроектована за 3 дні. Директор компанії зазначив, що випуск можливий у об’ємах до 50 шт. на день, оскільки конструкція рамки проста. Простотою в обслуговуванні характеризується і програмне забезпечення обладнання.

Першу рамку ми передали до Шепетівської лікарні просто у руки медиків, які нас зустріли. Оскільки, у лікарні введений карантин, то вхід нашим спеціалістам був заборонений. Згідно простих інструкцій, медики власноруч встановили обладнання, яке успішно працює.

Крім того, сьогодні компанія зробила енергонезалежну рамку, здатну працювати 5-6 годин без живлення, з баком 15 л. Такого об’єму достатньо на 500-600 обробок у середньому. Це обладнання може використовуватися для обробки машин, а також у інших приміщеннях, наприклад торгових центрах. Ціна рамки складає 15 тис. грн.

Компанія займається переважно виробництвом крупної сільгосптехніки, зокрема ґрунтообробної техніки, системами туманостворення, систем внесення рідких добрив.