За два тижні з’явиться новий сервіс доставки продуктів

1 квітня поточного року стартував проект створенням сервісу з доставки продуктів, який має вийти на ринок вже за два тижні, – про це розповів БІЗНЕСУ Владислав Савченко, засновник IT компанії Powercode LLC, що займається розробкою програмного забезпечення, сайтів, ботів та мобільних додатків.

За його словами, над проектом під назвою Foodex24 наразі майже цілодобово працює команда розробників та менеджерів (30 фахівців). В тестовому режимі Foodex24 запуститься в одному із районів Києва. Якщо проект «злетить», то його масштабують на всю столицю, а потім і інші крупні міста України.

«Суть проекту в тому, що Foodex24 – буде онлайн-супермаркетом та сервісом з доставки продуктів. Його головна особливість – швидкість. Незалежно від ваги та кількості товарів замовлення обіцяють привезти за 90 хвилин», – з розповідає пан Савченко. Оплатити замовлення можна буде як онлайн так і готівкою.

Наразі, в стартап Foodex24 уже інвестовано 2,5 млн грн.

Команда планує закуповувати товари у постачальників, орендувати склади, винаймати сортувальників та інших співробітників складу, налагодити логістику, запустити сайт та додатки. У Foodex24 вже є парк із 620 авто та водіїв, а служби таксі Києва можуть надати додатково ще тисячу машин. Таким чином, сервіс зможе обслуговувати 1 млн клієнтів в місяць.

Що стосується ідеї створення стартапу, то вона така: на початку карантину підприємець запропонував крупним роздрібним мережам і аптекам в максимально короткий термін розробити програмне забезпечення, яке допомогло б організувати швидку доставку продуктів та ліків, але представники крупного бізнесу його ініціативу не підтримали. Тим часом служби доставки продуктів почали «захлинатися» через непомірне збільшення кількості замовлень.

«Так виникла ідея самостійно запустити сервіс оперативної доставки», – розповів пан Савченко, підприємець-ійтішник із Запоріжжя. І додає: «Ми хочемо показати, як бізнесу можна трансформуватися та шукати нові ніші в кризу».

Водночас, він визнає – ідея досить ризикована і в 14 днів команда може не вкластися, але сьогодні вона налаштована оптимістично. Більш того, стартапери запустили на YouTube-каналі реаліті-шоу, де щодня планують розповідати про всі етапи створення Foodex24.