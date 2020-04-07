Зеленський обговорив з Помпео кредитні гарантії від США

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили питання протидії коронавірусу та можливості отримання Україною кредитних гарантій від Сполучених Штатів Америки.

Про це йшлося під час телефонної розмови посадовців, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Президент, зокрема, висловив підтримку США у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких, та побажав якнайшвидшого одужання хворим.

«США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я», – сказав Зеленський.

Він також подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

«Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив глава держави.

За даними ОП, під час розмови було також обговорено можливості отримання Україною від США кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Разом з тим Зеленський поінформував Помпео про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні.

Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.