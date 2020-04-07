У першому кварталі 2020 року Черкаський "Азот" збільшив виробництво міндобрив

У першому кварталі 2020 року Черкаський «Азот», що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, виробив 444,1 тис. тонн азотних мінеральних добрив, що на 22% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, товарної аміачної селітри було вироблено 147,1 тис. тонн, товарного карбаміду – 168,6 тис. тонн, КАС – 126,1 тис. тонн, аміачної води – 2,3 тис.тонн. Крім того, вироблено 216,3 тис. тонн аміаку й 168,9 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

«З початку 2020 року всі виробничі потужності підприємства працюють на 100- відсотковому навантаженні. Це дало змогу наростити обсяги виробництва мінеральних добрив. У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво карбаміду зросло на 23%, КАС – на 22%, аміачної селітри – на 21%. Оскільки цьогорічної весни погодні умови дозволили аграріям значно раніше розпочати польові роботи, це стало також одним з чинників, які визначили напружений виробничий ритм роботи нашого підприємства. Підприємство продовжує працювати, не зважаючи на особливі умови роботи в період карантину, та повністю виконує всі контракти, забезпечуючи безперебійні поставки азотних добрив сільськогосподарським виробникам. Адже вчасно посіяний і зібраний урожай – це продовольча безпека держави», – прокоментував Віталій Скляров, Голова Правління ПрАТ «АЗОТ».

Віталій Скляров також наголосив, що саме хімічна галузь зараз стає одним з нових драйверів економіки і є однією з небагатьох в Україні, що реально працює та та демоснтрує зростання.

«Саме від української хімічної індустрії сьогодні залежить функціонування багатьох інших галузей економіки, перш за все сільського господарства. Хіміки це розуміють і дуже відповідально ставляться до виконання виробничих планів. Своєчасно вироблені і відвантажені азотні добрива впливають майбутній урожай 2020. Зараз, саме в період економічної кризи, питання продовольчої безпеки країни стало особливо актуальним. По-друге, від того, як навесні спрацює АПК, буде частково залежати швидкість виход української економіки з кризи. Аграрний сектор залишається найсильнішою експортною галуззю країни, яка сильно впливає платіжний баланс і інші мкроекономічні показники», – підсумував Віталій Скляров.