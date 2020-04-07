В Україні коронавірусом заразилися 1462 людини

Станом на ранок 7 квітня, в Україні зафіксовано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 пацієнтів померли.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за добу в Україні було виявлено 143 випадки інфікування.

Ще 28 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 77 випадків;

Волинська область — 34 випадки;

Дніпропетровська область — 15 випадків;

Донецька область — 10 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 38 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 160 випадків;

Кіровоградська область — 53 випадки;

Київ — 253 випадки;

Київська область — 97 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 30 випадків;

Полтавська область — 12 випадків;

Рівненська область — 40 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 13 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 247 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 на Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19.