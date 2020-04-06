Фонд держмайна почав інформувати про об`єкти малої приватизації

В зв`язку з цим БІЗНЕС вводить регулярну рубрику про об`екти для інвестуввання та інші події приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) видає інформаційний бюлетень малої приватизації. Він інформує про об`єкти, які виставляються на продаж.

"Вкотре говоримо про те, що багато з нас на сьогоднішній день серйозно розмірковує над питанням – куди вигідно вкласти гроші. І думки з цього приводу в кожного свої. Проте всі зусилля направлені на одну кінцеву мету – зберегти вже зароблене і примножити статки, якщо це можливо. Черговий раз маємо вигідні пропозиції які неодмінно вас зацікавлять", – йдеться в релізі ФДМУ.

Про хід приватизації та іншу ексклюзивну інформацію від ФДМУ, пов`язану з нею, БІЗНЕС буде розміщувати в новій рубриці, що з`явиться незабаром на сайті.