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07
Вт., квіт.
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Фонд держмайна почав інформувати про об`єкти малої приватизації

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В зв`язку з цим БІЗНЕС вводить регулярну рубрику про об`екти для інвестуввання та інші події приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) видає інформаційний бюлетень малої приватизації. Він інформує про об`єкти, які виставляються на продаж.

"Вкотре говоримо про те, що багато з нас на сьогоднішній день серйозно розмірковує над питанням – куди вигідно вкласти гроші. І думки з цього приводу в кожного свої. Проте всі зусилля направлені на одну кінцеву мету – зберегти вже зароблене і примножити статки, якщо це можливо. Черговий раз маємо вигідні пропозиції які неодмінно вас зацікавлять", – йдеться в релізі ФДМУ.

Про хід приватизації та іншу ексклюзивну інформацію від ФДМУ, пов`язану з нею, БІЗНЕС буде розміщувати в новій рубриці, що з`явиться незабаром на сайті.

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