"Антивірусний" закон опублікували із неправомірно виправленим текстом

Зокрема, текст у газеті містить інше формулювання щодо звільнення від орендної плати під час карантину, ніж воно прописано в проекті закону, який розміщений на офіційному сайті ВРУ.

Партнер, адвокат ADER HABER Law Firm Олександра

Федотова пояснила у чому саме різниця.

«Опублікований у «Голосі України» Закону № 540-IX несподівано змінив формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений". У той час, коли в тексті законопроекту, розміщеному на

сайті Верховної Ради й ухваленому на засіданні 30 березня, зазначено, що орендар звільняється від плати за користування майном, відповідно до частини шостої ст.762 Цивільного кодексу, тобто без формулювання «може бути». Таким чином - звільнення стало не обов’язковим, а лише можливим», - говорить експерт.

На думку Олександри Федотової, такі зміни у формулюванні закону ніяк не впливають на суть.

«У нормі закону міститься відсилання до ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України. А вона сама по собі звільняє наймича від сплати орендної плати у разі, якщо він не може використовувати майно з незалежних від нього причин. Наголошую, що саму в цю норму, яка існує з моменту вступу Цивільного кодексу в силу,

ніяких змін внесено не було», - поянилаОлександра Федотова.

Проте, експерт зауважила, що редагування норм прийнятого закону неприпустимо у правовій державі.