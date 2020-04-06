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07
Вт., квіт.
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Великі платники податків сплатили до бюджету понад 83 млрд грн

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Великі платники податків у січні-березні 2020 року сплатили до державного бюджету 83,1 млрд грн, що на 1,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної податкової служби.

"Протягом січня-березня поточного року великими платниками податків сплачено до державного бюджету 83,1 млрд грн. Це складає 54,4% загального збору по Україні. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума надходжень зросла на 1,9 млрд грн",- йдеться в повідомленні.

В Офісі великих платників податків ДПС відмітили значний приріст платежів до бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень – березень 2019) по акцизному податку, який цього року склав 14,5 млрд грн, що на 1,9 млрд грн або на 15,2% більше, ніж за І квартал 2019 року та податку на прибуток – 22,5 млрд грн, а цей показник більше на 2,6 млрд грн, або на 13,4%.

Так з початку року надійшло більше 3,9 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 16,2%, або на 553,2 млн грн більше, ніж за три місяці 2019 року.

Сплачено також 16,7 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 2 млрд грн, або на 13,6 % більше минулорічних показників.

платники податків