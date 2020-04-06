В Україні кількість хворих на коронавірус зросла до 1319

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за добу в Україні виявили 68 нових випадків зараження коронавірусом, всього інфіковані 1319 осіб.
Станом на ранок 6 квітня, в Україні від COVID-19 померли 38 осіб, видужали 28 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 75 випадків;
Волинська область — 24 випадки;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 9 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 35 випадків;
Запорізька область — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 116 випадків;
Кіровоградська область — 41 випадок;
м. Київ — 234 випадки;
Київська область — 91 випадок;
Львівська область — 27 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 27 випадків;
Полтавська область — 11 випадків;
Рівненська область — 39 випадків;
Сумська область — 51 випадок;
Тернопільська область — 160 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 10 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 220 випадків;
Черкаська область — 62 випадки;
Чернігівська область — 7 випадків.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, які почали діяти із 6 квітня.