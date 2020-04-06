За вихідні: новий позов ПриватБанку, Трамп вводить великі мита на нафту та боротьба із COVID-19

На ринку праці скорочується кількість вакансій

Нацбанк у своєму звіті зазначив, що протягом другого тижня карантину кількість нових вакансій продовжувала знижуватись, хоча і меншими темпами, ніж протягом першого тижня.

Про це повідомляє НБУ.

Зазначено, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

"Кількість нових резюме після зниження на першому тижні карантину (ймовірно через рекомендації самоізолюватись - ЕП) в подальшому практично не змінювалась", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, практично у всіх видах діяльності зріс показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій - ЕП), за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

МВФ готовий задіяти весь резервний фонд для подолання кризи

Міжнародний валютний фонд готовий задіяти весь свій резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів для допомоги країнам подолати кризу викликану пандемією коронавірусу.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва у Twitter.

"По суті, ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребували екстреного фінансування - до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно", - повідомила глава МВФ.

Вона зазначила, що країни, які розвиваються, страждають найбільше через нестачу ресурсів для протистояння кризі. За її словами, під час кризи 2008-2009 років ситуація була кращою. "Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза ", - заявила Георгієва.

ПриватБанк подав новий позов проти ексвласників на $5,5 мільярда

ПриватБанк подав новий позов проти колишніх власників в розмірі на 5,5 млрд доларів, який розглядатиметься у юрисдикції Кіпру.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик.

"У державного ПриватБанку є дуже добра новина. Дві години тому ми подали новий позов у юрисдикції Кіпру проти колишніх власників - Коломойського і Боголюбова - на суму 5,5 млрд дол. Це порівнювано з траншем МВФ", - сказав Сульжик.

За його словами, цей позов пов'язаний із сумнівними транзакціями, які були проведені у ПриватБанку з 2013 по 2016 роки.

"Ми судимося не лише з колишніми власниками, на цей раз до них долучиться один із колишніх членів правління банку, дві компанії на Кіпрі, пов'язані з колишніми власниками ПриватБанку", - зазначив Сульжик.

Він додав, що позов подано у юрисдикції Кіпру – "тому що там, як ми вважаємо, відбувалися сумнівні транзакції". "У нас дуже сильна юридична позиція, я думаю, ми повернемо ці гроші у бюджет України", - наголосив Сульжик.

Трамп хоче ввести великі мита на іноземну нафту

Штати готові ввести великі мита на імпорт нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, виступаючи на брифінгу в Білому домі, повідомляє CNBC.

За словами Трампа, введення мит залежить від того, чи зможуть країни ОПЕК і Росія домовитися про таке зниження видобутку, яке змінить ситуацію на ринку нафти.

"Так, я б це зробив, я б ввів мита. Дуже значні мита. Але я не думаю, що мені доведеться так чинити", - сказав Трамп.

За словами Трампа, введення мита на імпортну нафту рівносильно сигналу, що США вона не потрібна, оскільки країні вистачить і власного видобутку. Споживаючи власну нафту замість імпортної, США можуть врятувати національний ринок і забезпечити попитом своїх виробників.

"Це, очевидно, дуже погано для них", — вважає Трамп, говорячи про Саудівську Аравію та Росію. На його думку, країнам вигідніше домовитися і не ризикувати втратити ринки.

Світові ціни на продовольчі товари знижуються

Світові ціни на продовольство різко знижуються внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19. Про це повідомляється на сайті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Зазначається, що середнє значення індексу продовольчих цін FAO, котре відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило у березні 172, 2 пункти, що на 4,3% нижче, ніж було у лютому.

Індекс продовольчих цін FAO - це показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих сировинних товарів. Він розраховується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп: зернові, м'ясо, молочні продукти, рослинні масла і цукор.

"Зниження цін переважно обумовлюється тенденціями попиту, а не пропозиції. На тенденції попиту впливають все більш кепські економічні перспективи", - сказав старший економіст FAO Абдолреза Аббассіан.

Найбільше падіння відзначається для індексу цін на цукор, що знизився на 19,1%. Серед причин - зниження попиту на споживання поза домом, що пов'язано з заходами щодо самоізоляції, а також зменшення попиту з боку виробників етилового спирту у зв'язку з різким падінням цін на сиру нафту. Організація також зазначила про суттєве падіння індексів рослинної олії, молока та зернових, зниження склало 12%, 3% та 1,9% відповідно.