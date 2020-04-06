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07
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Оновлений макропрогноз на 2020 рік від уряду (ІНФОГРАФІКА)

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Кабінет міністрів опублікував оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік.

Постанову №253 із відповідними даними від 29 березня опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, прогнози уряду є такими:

  • рівень інфляції збільшився з 5,8% до 11,6%;
  • прогноз середньорічного курсу гривні змінено з 27 грн/$ до 29,5 грн/$;
  • рівень безробіття становитиме 9,4%;
  • продуктивність праці впаде на 3,3%;
  • середньомісячна заробітна плата працівників брутто – 10,7 тис. грн;
  • номінальний заробіток з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% у порівнянні з минулорічним показником;
  • номінальний ВВП складе 3,986 трлн грн (-4,8%);
  • експорт товарів і послуг скоротиться на 5,5% (до $59,9 млрд), імпорт — на 10% (до $68,2 млрд);
  • від’ємне сальдо торгового балансу покращили до 8,3 млрд грн з 14,88 млрд грн.

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Нагадаємо, у .

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