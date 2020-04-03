Кабмін дозволив продаж авто в умовах карантину

Кабінет Міністрів оприлюднив нову постанову №255 від 2.04.2020 р, в якій ввів ряд нових обмежень на період дії карантину. У той же час, в постанові є і ряд послаблень для різних видів діяльності.

Зокрема, Кабмін дозволив продаж автомобілів і послуги оренди. Також тепер можна проводити сертифікацію та випробування транспорту.

"Дозволено провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів", – йдеться в постанові.