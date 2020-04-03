ЗТМК розпочав поставку Запоріжжю антисептиків для приміщень

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що входить до титанового бізнесу Group DF, розпочало безкоштовну поставку підприємствам ЖКГ Запоріжжя дезінфікуючого засобу (гіпохлорит кальцію)
Рішення про щоденну поставку місту 25 тис літрів антисептику було досягнуто після зустрічі Запорізького міського голови Володимира Буряка і директора ЗТМК Володимира Сівака.
Гіпохлорит кальцію – дезінфікуючий засіб, якому властивий широкий спектр антимікробної дії, використовується для дезінфекції різних приміщень, включаючи лікарні, парадні житлових будинків. Гіпохлорит кальцію успішно застосовують для знезараження питної води, води в басейнах і стічних вод, а також для виготовлення препаратів побутової хімії.
Гіпохлорит кальцію може використовуватися і в якості відбілювача і окислювача в текстильній та переробній промисловості, а також як дезінфікуючий і дегазуються засіб. Гіпохлорит кальцію є побічним продуктом основної виробничої діяльності ЗТМК (виробництво титанового губки) і утворюється при очищенні вапняним молоком від хлору тих газів, які виділяються під час виробництва тетрахлориду титану і магнію).
"Ми зробили першу поставку і будемо надалі допомагати місту. Цей засіб активно використовувався для дезінфекції в лікарнях в радянські часи та відомий фахівцям. Зазвичай, ми продаємо гіпохлорит кальцію, але зараз така поставка безкоштовна. Відповідальний бізнес зобов'язаний допомогти місту і його жителям у скрутну хвилину, - наголосив директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сівак.