ЗТМК розпочав поставку Запоріжжю антисептиків для приміщень

Рішення про щоденну поставку місту 25 тис літрів антисептику було досягнуто після зустрічі Запорізького міського голови Володимира Буряка і директора ЗТМК Володимира Сівака.

Гіпохлорит кальцію – дезінфікуючий засіб, якому властивий широкий спектр антимікробної дії, використовується для дезінфекції різних приміщень, включаючи лікарні, парадні житлових будинків. Гіпохлорит кальцію успішно застосовують для знезараження питної води, води в басейнах і стічних вод, а також для виготовлення препаратів побутової хімії.

Гіпохлорит кальцію може використовуватися і в якості відбілювача і окислювача в текстильній та переробній промисловості, а також як дезінфікуючий і дегазуються засіб. Гіпохлорит кальцію є побічним продуктом основної виробничої діяльності ЗТМК (виробництво титанового губки) і утворюється при очищенні вапняним молоком від хлору тих газів, які виділяються під час виробництва тетрахлориду титану і магнію).

"Ми зробили першу поставку і будемо надалі допомагати місту. Цей засіб активно використовувався для дезінфекції в лікарнях в радянські часи та відомий фахівцям. Зазвичай, ми продаємо гіпохлорит кальцію, але зараз така поставка безкоштовна. Відповідальний бізнес зобов'язаний допомогти місту і його жителям у скрутну хвилину, - наголосив директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сівак.