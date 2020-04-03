Пакет тушонки: Як ветерани розвивають бізнес…

Ярослав Цвіркун

Зоряний час HR: 10 тез для…

Олександр Кучеренко

Чи є карантин підставою для відмови…

Ніна Бец

Вино та вірус: мінуси та плюси…

Володимир Печко

Відкриття ринку землі: сумнівний юридичний акт…

Василь Фаринник

Сіяти — страх: Пік COVID-19 накриє…

Алекс Ліссітса

Чи є життя після пандемії

Олег Лиховид

Тромб жорсткого карантину вже зупинив кровотік…

Володимир Чеповий

Житловий пасив: чи варто сьогодні купувати…

Вікторія Берещак

03
Пт., квіт.
wooman
corona-top-2020

ЗТМК розпочав поставку Запоріжжю антисептиків для приміщень

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що входить до титанового бізнесу Group DF, розпочало безкоштовну поставку підприємствам ЖКГ Запоріжжя дезінфікуючого засобу (гіпохлорит кальцію) 

Рішення про щоденну поставку місту 25 тис літрів антисептику було досягнуто після зустрічі Запорізького міського голови Володимира Буряка і директора ЗТМК Володимира Сівака.
Гіпохлорит кальцію – дезінфікуючий засіб, якому властивий широкий спектр антимікробної дії, використовується для дезінфекції різних приміщень, включаючи лікарні, парадні житлових будинків. Гіпохлорит кальцію успішно застосовують для знезараження питної води, води в басейнах і стічних вод, а також для виготовлення препаратів побутової хімії.

Гіпохлорит кальцію може використовуватися і в якості відбілювача і окислювача в текстильній та переробній промисловості, а також як дезінфікуючий і дегазуються засіб. Гіпохлорит кальцію є побічним продуктом основної виробничої діяльності ЗТМК (виробництво титанового губки) і утворюється при очищенні вапняним молоком від хлору тих газів, які виділяються під час виробництва тетрахлориду титану і магнію).

"Ми зробили першу поставку і будемо надалі допомагати місту. Цей засіб активно використовувався для дезінфекції в лікарнях в радянські часи та відомий фахівцям. Зазвичай, ми продаємо гіпохлорит кальцію, але зараз така поставка безкоштовна. Відповідальний бізнес зобов'язаний допомогти місту і його жителям у скрутну хвилину, - наголосив директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сівак.

 

Антивірус