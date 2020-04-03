В Україні знизилися продажі вживаних автомобілів

Продажі вживаних авто в Україні впали майже на 60%.

Про це повідомила пресслужба асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, попри це, частка вживаних авто на первинному ринку склала 80%. Також наголошується, що в березні на українські номери перейшли 18,6 тисячі старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

"У порівнянні з березневим результатом минулого року кількість реєстрацій таких машин впала на 61%. Така ситуація була викликана тим, що останні два тижні місяця Сервісні центри МВС в умовах карантину припинили надавати послуги з реєстрації ненових авто", - йдеться в повідомленні.

Попри це, за даними "Укравтопрому", імпортний секонд-хенд продовжує займати панівне становище на первинному ринку легкових авто.

"Так у березні 24,8 тисячі легкових автомобілів, вперше поставлених на облік в Україні, новою була тільки кожна четверта машина. В результаті поповнення легкового автопарку країни в минулому місяці на 75% складалося з розмитнених авто з пробігом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця залишається Volkswagen Passat з результатом 1099 авто. Другим, з невеликим відставанням від лідера, став Renault Megane з результатом 1084 авто. На третьому місці Skoda Octavia з результатом 982 авто. Продовжує список Volkswagen Golf. Власниками цієї моделі став 861 українець. Замикає п'ятірку лідерів - Ford Focus з результатом 695 березневих реєстрацій.

Нагадаємо, продажі легкових авто в Україні різко впали на 15%.