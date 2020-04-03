В Україні посилюють карантин: перелік нових заборон

Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, які почнуть діяти із 6 квітня.

Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

За його словами, оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти.

“Усі без винятку будуть зобов'язані носити маску і дотримуватись карантину. Для старших людей, школярів і студентів карантин буде продовжений”, – сказав прем'єр.

Шмигаль оприлюднив оновлений перелік карантинних обмежень, що будуть діяти вже з 6 квітня:

заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків;

відвідування спортивних майданчиків;

прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

відвідування закладів соцдопомоги, паліативної допомоги;

самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу.

Окрім того:

працюватиме лише 21 пункт пропуску на кордоні з Україною;

усі, хто повертатимуть з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;

Також Шмигаль раніше заявив, що наприкінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантинні обмеження, якщо зменшиться кількість хворих на Covid-19.