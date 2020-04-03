Зростання цін через карантин суттєво на інфляцію не вплине, - НБУ

Стрімке зростання цін на продукти в Україні одразу після запровадження карантину суттєво не вплине на загальний рівень інфляції та, відтак, на встановлення розміру облікової ставки НБУ.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій під час брифінгу, передає hromadske.

“Дійсно, було зростання цін, але ми вважаємо, що це зростання буде короткостроковим, адже воно викликане більше психологічним чинником. І вже зараз ми бачимо, що ситуація поступово поліпшується і ціни на продукти поступово знижуються. Тому наразі ми не розглядаємо значного впливу на інфляцію у зв'язку з цим ажіотажним попитом”, - повідомив Чурій.

У Національному банку зазначають, що наразі продовжують спостерігати за динамікою цін в Україні та готові оперативно реагувати на інфляцію, змінюючи рівень облікової ставки.

Нагадаємо, з України заборонили експортувати гречку.